«فنية الأجسام» تعزز الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تحرص اللجنة الفنية لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية على تواصل زياراتها التفقدية للأندية والصالات الرياضية التخصصية في الدولة، وذلك وفقاً لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي وذلك لدعم الجهود المبذولة في سبيل المساهمة بتطبيق كامل للإجراءات الصحية المتعلقة بالتصدي لفيروس «كورونا كوفيد 19»، وبما يساهم بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة وتمهيداً لانطلاق المنافسات الرسمية عند اعتماد البروتوكول الصحي المتعلق بذلك، تزامناً مع خطة تم اعتمادها بهدف تحقيق إضافة نوعية جديدة للمردود العام لرياضة بناء الأجسام.

وكانت المحطة الأولى في العاصمة أبوظبي حيث بحث محمد شاهين الحوسني رئيس اللجنة الفنية لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ومدير صالة نيكست ستيب صالح الحمادي كل الأمور المتعلقة بممارسة آمنة لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية وفقاً للوائح المعتمدة مبيناً أن الصالة تتمتع بالشروط المطلوبة.

وأكد الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري بأن واجبات اللجنة الفنية التأكد من صحة الإجراءات المتبعة ومن أبرزها عدد الرياضيين الذين يمارسون رياضة بناء الأجسام في القاعة والتباعد الجسدي والعمل بالنصائح التي يقدمها مدربو الصالات ومدة التدريب داعياً مسؤولي الصالات لمواصلة الحفاظ على النجاح المتحقق في التصدي لكورونا لما لذلك من دور في دعم زخم ممارسة رياضة بناء الأجسام.

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