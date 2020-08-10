«اليد» يرشح أحمد حسن لدراسات المدربين

المصدر: دبي: فائز بجبوج

رشح اتحاد الإمارات لكرة اليد أحمد حسن حارس نادي الجزيرة والمنتخب الوطني لكرة اليد للمشاركة في دورة دراسات المدربين المؤهلة للحصول على رخصة التدريب الدولية من المستوى (B) والتي يقيمها الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الكوري لكرة اليد بنظام الاتصال المرئي عن بعد (أونلاين) حتى 30 أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك الترشيح استكمالاً لخطط الاتحاد في تطوير وتنمية الكوادر الفنية والإدارية من المواطنين. والجدير بالذكر أن أحمد حسن حاصل على رخصة التدريب الدولية من المستوى (C) منذ عام 2019.

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