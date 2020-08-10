«عربي الدراجات» يختتم دورة مدربي الطريق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس فعاليات الدورة التدريبية الأولى لمدربي دراجات الطريق التي أقيمت عن بعد، على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وأشرف عليها المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد وحاضر فيها من الجزائر المدرب الدكتور إلياس لروي مدرب منتخب الجزائر للدراجات وقام بتنفيذ الجانب التقني منها سكرتير الاتحاد محمد فادي كلش، وشارك فيها عدد (45 ) مدربا ومدربة يمثلون عدد (18 ) اتحاداً عربياً للدراجات.

وتلقى الدارسون محاضرات نظرية وعملية بينت لهم أساسيات اختيار لاعبي الدراجات من الجنسين منذ مرحلة الناشئين وكيفية بناء وتطوير قدراتهم ومهاراتهم خلال مراحلهم السنية الرياضية المختلفة وصولاً إلى مرحلة النخبة والكبار مع التركيز على ضرورة متابعة بناء أجسامهم وعضلاتهم وتحسين وتطوير تنفسهم ومراعاة الجوانب النفسية والفسيولوجية خلال جميع تلك المراحل بما يضمن الحصول على لاعبين مؤهلين للخوض في المسابقات المختلفة بكل اقتدار وبالتالي صناعة الأبطال.

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