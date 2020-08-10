«أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» 18 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن موعد انطلاق النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والبرنامج الزمني الخاص بالاستعداد لها، حيث ستكون تلك البطولة هي البوابة الرئيسية التي ستدشن عودة النشاط الدولي لرياضة الجوجيتسو في العالم في ظل توقعات بمشاركة كبيرة من عشرات الدول من مختلف قارات العالم.

وأكد الاتحاد في بيانه الصادر أمس أن البطولة سوف تقام خلال الفترة من 18 وحتى 21 نوفمبر المقبل، وأنه تم فتح باب التسجيل بالفعل للمشاركة فيها لفئتي المحترفين والأساتذة من جميع أنحاء العالم وذلك عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد .

ويأتي قرار اتحاد الإمارات للجوجيتسو حول إقامة البطولة في نوفمبر المقبل مواكباً لتطلعات مجتمع الجوجيتسو العالمي من لاعبين وأجهزة فنية وتدريبية من مختلف دول العالم. كما يمثل استجابة لرغباتهم واندفاعهم نحو المشاركة في بطولة باتت تعد الأبرز على الساحة العالمية. وتلقى الاتحاد خلال الفترة الماضية، عدداً هائلاً من الاستفسارات من مختلف دول العالم بخصوص المواعيد الجديدة للبطولة ما يعكس مكانة البطولة في نفوس اللاعبين وإيمانهم بأنها تشكل المنصة الأمثل للانطلاق نحو مزيد من التألق والنجومية وإلهام جيل جديد من مواهب الجوجيتسو.

وسوف تستضيف المنافسات صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، ويتم تخصيص نزالات يوم 18 نوفمبر لفئة الأساتذة، فيما سيتم تخصيص أيام 19 و20 و21 نوفمبر لفئة المحترفين. ويأتي تأكيد اتحاد الإمارات للجوجيتسو لموعد البطولة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها على مدى الفترة الماضية، حيث كان صاحب الريادة محلياً وعالمياً في استئناف النشاط وإقامة المعسكرات المغلقة والبطولات التنشيطية والرسمية وسط إجراءات احترازية عالية وفق بروتوكول صحي صارم ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والحكام والمنظمين. وقد ساهمت أنشطة الاتحاد في تعزيز ثقة المجتمع العالمي في جاهزيته لاستئناف أجندة أنشطته العالمية.

المنافسة الأهم

تعتبر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2020 أهم منافسة عالمية في هذه الرياضة، ومن المنتظر أن تعود البطولة بنسختها الأحدث لتواصل مسيرة نجاحاتها الممتدة لأكثر من عقد، ولتعيد رسم البسمة على وجوه نخبة من ألمع النجوم العالميين الذين يفتقدون بشدة إلى بساطها، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز مكانة أبوظبي موطناً للجوجيتسو ووجهة مفضلة للأبطال.

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