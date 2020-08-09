100 حكم في دورة «آسيوية اليد»

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

أعلن الخبير والمحاضر الدولي صالح محمد بن عاشور عضو لجنة الحكام والقوانين في الاتحاد الدولي لكرة اليد رئيس لجنة الحكام في القارة الآسيوية، أن دورات صقل وتأهيل حكام كرة اليد والتي يحرص الاتحاد الآسيوي على إقامتها بهدف تطوير حكام اكبر القارات العالمية، تقام بنظام برنامج (ZOOM) ستتواصل من جديد وتستهدف اكثر من 100 حكم يمثلون 25 دولة في القارة الآسيوية والتي تقام خلال الفترة من 15 ولغاية 31 من شهر أغسطس مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الزمنية بين كل دولة.

وأشار بن عاشور بأن هذه الدورات تأتي استكمالاً للدورات التي أقيمت خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وخلال هذه الدورات تم تقسيم هذه الدول التي يمثلها الحكام المشاركون إلى 8 مجموعات موزعة على مناطق القارة، ليتسنى للجميع الاستفادة من هذه الدراسات.

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