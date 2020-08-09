ختام ناجح لـ«شطرنج آسيا» لكبار السن

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تحت رعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، اختتمت بنجاح منافسات بطولات آسيا الفردية للشطرنج عن بعد لكبار السن فوق 50 و65 عاماً، بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة من 25 دولة آسيوية، حيث أقيم حفل الختام عن بعد، بحضور الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج، ومدير البطولة الذي هنأ الفائزين، ونقل إليهم تحيات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وإشادته بالتنظيم المتميز للبطولات والمشاركة الكبيرة .

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