الشاهينية تتألق في شارة طحنون بن محمد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انتزعت «الشاهينية» لسهيل عويضة العامري ناموس أول أشواط فئة «اللقايا» ضمن منافسات الأسبوع الثاني لشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، والتي أقيمت صباح أمس على أرضية ميدان الوثبة، ولمسافة 3 كلم، وأقطعت «الشاهينية مسافة الشوط بزمن قدره 4:26:42 دقيقة، وفي الشوط الثاني حلق «مفوض» لسيف محمد خليفة العميمي مع المركز الأول بعد أن قطع المسافة بتوقيت قدره 4:25:25 دقيقة، وفي الشوط الثالث حلقت «الظبي» لراشد عميره الشامسي مع المركز الأول بزمن قدره 4:28:22 دقيقة، وطار «ممتع» لمانع سلطان الدرعي مع المركز الأول في الشوط الرابع وبزمن قدره 4:29:79 دقيقة، وفي الشوط الخامس كسبت «غزل» لعبدالله غالب الكثيري المركز الأول بزمن قدره 4:29:41 دقيقة، وفي الشوط السادس كان «معزم» على موعد مع ناموس الشوط بعد وصوله في المركز الأول، وأهدى «معرض» مالكه محمد مسلم الشدي المركز الأول في الشوط السابع وقطع مراحل الشوط ، وفي الشوط الثامن فاز «المستشار» لسيف حمود الدرعي بالمركز الأول ، وفي الشوط التاسع وصلت «جلموده» لأحمد عبدالله العامري في المركز الأول وبزمن بلغ 4:34:78، وفي آخر أشواط فئة «اللقايا» في الميدان الجنوبي طارت «هملولة» لأحمد عبدالله العامري مع المركز الأول وأنهت مراحل الشوط بزمن قدره 4:32:08.

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