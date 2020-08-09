ورشة لاعتماد تعديلات النظام الأساسي للسباحة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي )

قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للسباحة ظهر أمس، برئاسة سلطان السماحي، عقد ورشة عمل لاعتماد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد خلال أسبوع من الآن، برئاسة عبد الله الوهيبي، الأمين العام لاتحاد السباحة، وتواجد كافة الأندية الأعضاء والقانونين.

وكان اتحاد السباحة، قد عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية عن بعد، بحضور 11 نادي ليكتمل النصاب، ورحب رئيس الاتحاد سلطان السماحي، بالحضور وشكرهم على الفترة الماضية، والتي استمرت 3 سنوات، وتمنى التوفيق للمجلس القادم .

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