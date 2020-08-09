إنشاء وتطوير «ممرات رياضية» في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي- وام)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي بدائرة البلديات والنقل مشروع إنشاء وتطوير ممرات مشاة رياضية في مناطق متفرقة بجزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، بتكلفة مالية إجمالية 106 ملايين و6 آلاف و385 درهماً، والذي شمل تنفيذ أعماله في 29 موقعاً إنشاء مسارات دراجات هوائية بطول نحو 14.12 كيلو متراً ومسارات ركض بطول نحو 39.31 كيلو متراً، إضافة إلى إنشاء 145 منطقة استراحة.

تهدف «بلدية مدينة أبوظبي» من خلال تنفيذ هذا المشروع- الذي يعتبر جزءاً من خطتها لتنفيذ كل مسارات المشاة والدراجات الهوائية طبقاً للمخطط الرئيس المعتمد للمسارات في مدينة أبوظبي والبر الرئيسي- إلى تعزيز العديد من الجوانب الإيجابية المنشودة، مثل تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضات المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية، وتنشيط المسابقات المتعلقة بهذه الرياضات.

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