ضرار بالهول نائباً لرئيس مركز التحكيم الرياضي

المصدر: (دبي - وام)

اعتمد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تسمية سعادة ضرار حميد بالهول نائباً لرئيس المركز مع الاستمرار في قيامه بأعمال المشرف على قطاع العمل التنفيذي بالإنابة لحين اعتماد الهيكل التنظيمي وتعيين مدير تنفيذي وفريق مساعد له للقيام بالمهام.

جاء ذلك خلال اجتماع عٌقد برئاسة علي بو جسيم، وحضور ضرار بالهول، وسعيد عبد الغفار حسين، ويوسف عبد الله البطران، والخبراء الخارجيين حمدة سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز