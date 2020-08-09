الشطرنج يدافع عن حظوظه في الأولمبياد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يسدل الستار اليوم على منافسات الدور الأول للمجموعة في الأولمبياد العالمي للشطرنج والذي ينظمه الاتحاد الدولي للشطرنج أول مرة على شبكة الإنترنت «أونلاين» بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات على الساحة الشطرنجية العالمية يمثلون 163 منتخباً، ويستمر الحدث حتى يوم 30 أغسطس الجاري، ويشارك منتخبنا الوطني في الأولمبياد بـ12 لاعباً ولاعبة وهم عمر نعمان وإبراهيم سلطان وسيف أحمد وعمار السدراني وعبدالله مراد ومحمد سعيد اليليلي وعائشة سرحان المعيني وحنان خليل وريان المازمي وعائشة سيف وفاطمة سيف، ومريم عيسى.

وأسفرت قرعة المجموعات عن وقوع منتخبنا في المجموعة القوية التي تضم منتخبات البرتغال، وأسكتلندا والصين تايبه وسريلانكا وبتسوانا وأنجولا ونيجيريا ومنتخب المكفوفين، ويتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للنهائيات.

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