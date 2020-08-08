«فريق الإمارات» يتألق في «طواف بولندا»

المصدر: وارسو - البيان الرياضي

احتل فريق الإمارات للمحترفين لليوم الثاني على التوالي صدارة الترتيب العام للفرق بطواف بولندا للدراجات بعد انتهاء المرحلة الثانية التي انطلقت من مدينة أوبلي وإلى مدينة زابرسي لمسافة 156 كيلومتراً وانتهت بفوز بطل العالم الدانمركي مادس بيدرسين من الفريق الأمريكي بلقب المرحلة بزمن 3 ساعات و26 دقيقة و 3 ثوان بعد منافسة قوية مع البطل الألماني باسكال أكريمان من الفريق الألماني.

وكان البلجيكي ياسبر فليبسين دراج فريق الإمارات حل ثامناً ومتصدراً القميص الأخضر الخاص للنقاط بعد حصوله على مجموع 30 نقطة في اليوم الثاني من الطواف. ويستمر طواف بولندا حتى التاسع من الشهر الجاري حيث المرحلة الخامسة والأخيرة. ويتطلع فريق الإمارات إلى الدفاع عن صدارة الترتيب العام للفرق حتى نهاية الطواف.

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