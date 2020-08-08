«يد وسلة» الشارقة يدشنان تحضيرات الموسم الجديد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

انطلقت استعدادات فريقي رجال كرة اليد والسلة بنادي الشارقة الرياضي والتدريبات الجماعية في الثالث من هذا الشهر، على صالة النادي بمنطقة الحزانة، بعد توقف النشاط الرياضي، بسبب جائحة «كورونا» منذ منتصف مارس الماضي.

وجاء استئناف التدريبات بعد الاطلاع على دليل الهيئة العامة للرياضة للضوابط الاحترازية لعودة الأنشطة الرياضية، الصادر في 23 يوليو الماضي، وتطبيق النادي لخُطة عمل شاملة للوقاية ووضع الإجراءات الاحترازية الخاصة بممارسة النشاط وفقاً للتوجيهات. ويحسب للقائمين على إدارة النادي أنها قامت بإجراء المسحات الطبية لفيروس «كورونا» لجميع اللاعبين والعاملين، وكذلك التقييم الطبي قبل التدريب، وتخصيص مشرفين للتأكد من تنفيذ الضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وتوفير متخصص للإسعافات الأولية والخدمات الطبية، بالإضافة إلى لوحات ولافتات التوعية في كافة أرجاء أماكن التدريب، ومراجعة كافة التعليمات والتحديثات ذات الصلة.

تحضيرات اليد

استهل فريق رجال اليد أولى حصصهم التدريبية في بداية فترة التجمع تحت قيادة الوطني جمعة العشر مساعد مدرب الفريق الجديد هاني الفخراني، والذي من المتوقع أن يبدأ مهمته مع الشارقة الأسبوع المقبل. وجاء ذلك استعداداً لخوض موسم اللعبة والمقرر أن ينطلق ببطولة دوري اليد في الرابع من سبتمبر باستكمال الجولة الثامنة عشرة والأخيرة من الموسم الماضي، والتي ستشهد تتويج الفريق بالدرع الرابع عشر في تاريخه، خلال مباراة الشارقة والوصل، قبل أن يتم تدشين الموسم الجديد 2020-2021 بإقامة بطولة كأس الإمارات في 11 سبتمبر المقبل. ودشنت سلة الشارقة فترة الإعداد بقيادة المدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم، تحضيراً لعودة منافسات مسابقة الدوري العام لكرة السلة للموسم المتوقف 2019 - 2020، والتي تنطلق بمباريات الدور نصف نهائي للبطولة 11 سبتمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز