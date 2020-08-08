هاميلتون يؤجل المفاوضات مع مرسيدس

المصدر: لندن - وكالات

قال لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، أمس، إنه لم يشعر براحة لمناقشة تمديد تعاقده مع مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات خلال جائحة فيروس كورونا، بينما أكد الفريق الألماني استمرار الفنلندي فالتيري بوتاس في العام المقبل. وينتهي عقد هاميلتون بنهاية العام الحالي، لكن من المؤكد استمراره مع مرسيدس المسيطر على البطولة في ظل عدم وجود مكان آخر يساعده على المنافسة.

وأبلغ السائق البريطاني الصحفيين على هامش جائزة الذكرى السنوية رقم 70 المقامة في حلبة سيلفرستون «أشعر أنه ليس الوقت المناسب حقاً. عندما تفكر في الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم حول العالم وعدد العاطلين عن العمل ثم تجلس لتناقش تمديد عقد كبير، فهذا لا يبدو أهم شيء يمكن فعله في الوقت الحالي».

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