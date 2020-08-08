قائد طائرة شباب الأهلي ينتقل إلى «العميد»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وافق قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، على انتقال ماجد خميس قائد فريقه الأول للكرة الطائرة، إلى نادي النصر على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل 2020 - 2021، على أن يعود إلى «فرسان دبي» الموسم بعد المقبل 2021 - 2022.

طلب

وجاءت موافقة شباب الأهلي، بناءً على طلب من النصر باستعارة اللاعب للاستفادة من خبرته الكبيرة لترجيح كفة «العميد» في تنافسه على الألقاب المحلية في الموسم المقبل، خاصة وأن ماجد سبق وساهم في فوز شباب الأهلي بـ 12 مسابقة محلية، ولكنه لا تتضمن تلك البطولات الفوز بدرع الدوري.

إعارة

والجدير بالذكر، أن شباب الأهلي سبق ووافق على إعارة اللاعب خالد حمزة (33 سنة)، إلى العين لمدة موسم واحد، بعد أن سبق ولعب في صفوف العين منتصف الموسم الماضي، وموسم 2017 ـ 2018.

وفي المقابل، انتقل محمد شمل، قائد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي العين، للعب في فريق شباب الأهلي الموسم المقبل، بعد مسيرة امتدت قرابة 16 عاماً في ملاعب الطائرة، وشارك خلالها مع العين في تحقيق الكثير من الألقاب المحلية، كما يملك اللاعب مشاركات عديدة مع المنتخبات الوطنية.

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