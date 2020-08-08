10 أشواط للقايا في شارة طحنون بن محمد للهجن اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقام اليوم منافسات «اللقايا» ضمن فعاليات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة بـ10 أشواط، خصصت 6 أشواط للبكار و4 للجعدان ولمسافة 3 كلم.

وتواصلت الفعاليات أمس في أسبوعها الثاني، والتي تستمر لأربعة أسابيع بجميع ميادين الدولة. وأقيمت تحديات سن الحقايق التي خصصت منافساتها في الأسبوع الثاني من الشارة لمسافة 3 كلم في ميادين الهجن المختلفة بالدولة، حيث ركضت المطايا على مدار 10 أشواط في كل ميدان منها 6 للأبكار و4 للجعدان وسط إثارة منقطعة النظير من المشاركين كافة.

ميادين

وأقيمت الشارة في ميادين الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج والهباب.

بداية

وكانت بداية الأسبوع الثاني أمس في ميدان الوثبة، إذ نجحت «الشاهينية» لمحمد معتوق العامري في الفوز بناموس الشوط الأول، فيما انتزع «شاهين» لعمر سلطان المنصوري لقب الشوط الثاني، وتوجت «وصايف» لسرو بن صمغة العامري بالشوط الثالث.

وشهد ميدان المرموم فوز «منحاف» لحسن بن غليطة الغفلي بالمركز الأول ولقب الشوط الأول، وحلق «الفاخر» لسعيد المعقودي بناموس الشوط الثاني، ونالت «وجد» لسالم منانة الكتبي ناموس الشوط الثالث.

وأسفرت نتائج ميدان الخزنة عن تحليق «الوسيمة» لعبد الله مبارك الخيلي بالناموس ولقب الشوط الأول، فيما انتزع «أشقر» لهزاع سالم المنصوري الشوط الثاني، وذهب لقب الشوط الثالث لـ«مناف» لسهيل سالم الخيلي.

وفي ميدان الساد نجحت «الشاهينية» لمحمد العامري في خطف الشوط الأول، وحلق «مناور» لمحمد سهيل العامري بناموس الشوط الثاني، فيما كانت «مشتاقة» لسالم سهيل العامري على موعد مع ناموس الشوط الثالث.

غياثي

وأسفرت المنافسات في ميدان غياثي عن فوز «خيرة» لحاضر عيسى الفلاحي بالشوط الأول، و«سراب» لمحمد ناصر المنصوري بالشوط الثاني، و«ملوح» لغانم المنصوري بالشوط الثالث.

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