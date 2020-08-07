«اتحاد اليد»: لا غرامات للموسم المُلغى

المصدر: دبي- فائز بجبوج

أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن إعفاء الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من جميع الغرامات المالية المستحقة عن الموسم 2019- 2020، الذي تم إلغاؤه بسبب جائحة «كورونا».

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد ترحيل الرسوم التي دفعتها الأندية للمشاركة في مسابقات كأس الإمارات لفئات (الشباب والناشئين والأشبال والصغار)، للموسم للموسم 2019- 2020، إلى المسابقات نفسها في الموسم الجديد، بحيث لن يتعين على الأندية دفع رسوم المشاركة في هذه المسابقات في الموسم الجديد.

وقال نبيل عاشور الأمين العام للاتحاد إن هذه المبادرة تشمل جميع الفرق الـ 16 التي يضمها اتحاد الإمارات لكرة اليد، وهذه المبادرة تأتي من منطلق مبدأ التعاون القائم بين الاتحاد والأندية وهم الشركاء الرئيسيون في نجاحاتنا ونحن نعمل ضمن فريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة.

وحدد اتحاد اليد الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين المقبل موعداً لإجراء مراسم قرعة مسابقتي الدوري العام لفرق الرجال والشباب للموسم 2020- 2021، وطالب الأندية بترشيح ممثل واحد عن كل ناد لحضور مراسم القرعة، وذلك مراعاة للإجراءات الاحترازية.

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