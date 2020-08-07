المصري كشك مدرباً ليد دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

تعاقد دبا الحصن مع المدرب المصري محمد سمير كشك لقيادة فريق كرة اليد لفئة الرجال الذي يتأهب للمشاركة الرسمية الأولى بعد أن تم تكوينه مؤخراً، وأعلن النادي عبر مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بحضور إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة وخالد عبد الله المرزوقي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، وسعيد محمد العامل إداري فريق اليد والمدرب محمد سمير كشك..

وأكد المرزوقي أن التعاقد مع المدرب كشك جاء بعد مفاضلة بين عدد من الكفاءات لاختيار الأفضل خاصة وأن الطموحات الحصناوية كبيرة في الوصول بالفريق إلى أعلى المستويات، مؤكداً ثقته في المدرب كشك واللاعبين الذين انضموا لصفوف الفريق والروح العالية..

وأشار إلى أن المدرب وضع برنامجاً متكاملاً يشتمل على عدة مراحل من بينها معسكر داخلي لمدة ثلاثة أسابيع متمنياً التوفيق للفريق الحصناوي وأن يكون على مستوى التحدي والطموح.

رؤية

وأعرب المدرب محمد كشك عن سعادته بالانضمام إلى أسرة نادي دبا الحصن بعد أن تم التواصل مع إدارة النادي والاتفاق على كل الأمور الفنية المتعلقة بالفريق.. وعن رؤيته الفنية للفريق الذي تشكل حديثاً أكد المدرب كشك انه سيبذل قصارى جهده لبناء فريق قوي ومتماسك ينافس في كل البطولات ويكون رقماً صعباً في كرة اليد.

وأشار سعيد العامل إداري فريق اليد أن فكرة إنشاء فريق في كرة اليد نبعت من المواهب المميزة والخامات الجيدة التي تذخر بها مدينة دبا الحصن فضلاً عن أن استراتيجية النادي ترتكز على بناء فرق مثالية تسهم في خدمة المنتخبات الوطنية في شتى الألعاب.

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