دورة لحكام الغولف العربي سبتمبر المقبل

المصدر: دبي- فائز بجبوج

أعلن الاتحاد العربي للغولف، عن تنظيم دورة المستوى الثاني لحكام الغولف العرب، خلال الفترة من 3-6 سبتمبر المقبل، على أن تقام بنظام الاتصال المرئي عن بعد، ويحصل في ختامها الدارسون ممن اجتازوا بنجاح الاختبارات النهائية، على شهادة مصدقة من الاتحاد الدولي للعبة، وتتضمن الدورة في أيامها الأربعة، محاضرات ومواد نظرية وعملية، معتمدة من قبل الاتحاد الدولي، على أن يتولى هاني العبد اللات رئيس الاتحاد الأردني للغولف ورئيس لجنة الحكام العرب، الإشراف المباشر على الدورة وتقديم المحاضرات، وستكون المشاركة مجانية.

وأكد عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي أن تلك الدورة تأتي استكمالاً لجهود الاتحاد الهادف إلى تطوير قطاع اللعبة عربياً، رغم الظروف الصحية الراهنة في كل الدول العربية، جراء انتشار فيروس «كورونا»، وقال إن الدورة متاحة للجميع وبالمجان، وإنه يفضل على الدارسين الراغبين في خوض امتحانات المستوى الثاني، أن يكونوا قد اجتازوا المستوى الأول من دورات قوانين الاتحاد الدولي للغولف.

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