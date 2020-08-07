نجوم الوحدة يشيدون بالمعسكر الصيفي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد نجوم نادي الوحدة للجوجيتسو والكادر الإداري للنادي على أن فوزهم بلقب فئة الشباب في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو عزز ثقة الفريق بصحة قرار مُشاركتهم في أنشطة المُعسكر التدريبي الصيفي، الذي نظمته مجموعة الرؤية العالمية للاستثمار بإشراف من اتحاد الإمارات للجوجيتسو في فندق نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، في ظل الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية الصحّية المعتمدة من الهيئات المحلية والاتحادية المعنية، وبالتوازي مع تطبيق سلسلة من بروتوكولات السلامة والوقاية الصارمة التي حددها الاتحاد للوقاية من جائحة كوفيد 19.

وأكد أحمد الجنيبي، مدير أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو على أن فوز النادي بلقب فئة الشباب في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو عزز ثقة الفريق بأهمية مُشاركتهم في أنشطة المُعسكر. وقال: «تميّز نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بمنافسات قوية بين مُختلف الأندية المُشاركة، ونحن سُعداء جداً بإحراز هذا النصر الثمين الذي سيمنحنا زخماً إضافياً لنحتل الصدارة مع حلول نهاية الموسم ونتطلع حالياً للمشاركة في الجولة الأخيرة من «بطولة أم الإمارات للجوجيتسو»، والتي تُمثل ختام منافسات الموسم. ويُعتبر الفوز بالبطولة أمراً حاسماً بالنسبة لنا في نادي الوحدة، لأنه سيشكل باكورة انتصاراتنا في هذه البطولة. ونعتقد أن تصدّرنا خلال الجولتين الأوليين سيمنحنا فرصة كبيرة لتحقيق الفوز.

وقال محمد العمري، لاعب نادي الوحدة للجوجيتسو، والذي فاز بأربعة نزالات في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو:«ساهم المعسكر التدريبي الذي سبق تنظيم البطولة في تحسين لياقتي البدنية والفوز بمباريات الجولة النهائية للبطولة. كما أتاح لي فرصة مثالية لتحسين قوتي الجسدية وقدراتي الذهنية، خاصة بعد فترة الإغلاق الطويلة التي فُرضت بسبب تفشي جائحة كوفيد 19».

جهد

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو:»كنا سعداء للغاية لما رأيناه من تحسّن في القدرات البدنية والفنية لجميع اللاعبين خلال مشاركتهم في المعسكر الصيفي الأول. وقد بذل جميع اللاعبين جهوداً دؤوبة لاكتساب القدرات والمهارات التي تؤهلهم لإحراز النصر في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو؛ وتجلى ذلك بوضوح من خلال أدائهم الاستثنائي في منافسات البطولة. وتركَّز هدفنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تعزيز جاهزية اللاعبين، حيث تميزت الجولة النهائية بمنافسات حماسية حتى اللحظات الأخيرة، واستمتعنا بمشاهدة نزالات حاسمة حددت الفريق الفائز بجدارة في كل فئة.

منافسة

قال هزاع القبيسي، لاعب نادي الوحدة: «كانت جولات البطولة صعبة للغاية، إذ تنافسنا مع لاعبين من مختلف الأحزمة والمستويات. ولأنني أحمل الحزام الأزرق، كان علي مواجهة منافس قوي في فئة الحزام البنفسجي، ولكنني استطعت التغلب عليه والفوز في تلك الجولة. وقد ساعدني معسكر التدريب الذي سبق تنظيم البطولة على تحسين لياقتي البدنية ومهاراتي الفنية، بعد خوض تدريبات مثالية تضمنت تمارين في الصالة الرياضية وتدريبات خاصة بالجوجيتسو، ما ساعدني بشكلٍ كبير على إحراز النصر».

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