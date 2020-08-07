دورة تدريبية لمدربي دراجات الطريق عن بعد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم الاتحاد العربي للدراجات اليوم دورة تدريبية لمدربي دراجات الطريق التي تعقد عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد ويشارك فيها 40 دارساً يمثلون 17 اتحاداً عربياً ويحاضر فيها المحاضر المعتمد والمتخصص في هذا المجال من الجزائر الدكتور الياس لروي ويشرف عليها الأمين العام للاتحاد المستشار إسماعيل سالم الحوسني.

ويتلقى المشاركون في هذه الدورة معلومات أساسية عن كيفية اختيار وتأسيس لاعبي الدراجات الهوائية وكيفية تطوير مستواهم وتنمية قدراتهم خلال مراحلهم السنية المختلفة ووصولاً لتحقيق افضل النتائج والبطولات في المنافسات التي يشاركون فيها.

من جانب آخر اختتم الاتحاد ورشة عمل مكافحة المنشطات في رياضة الدراجات التي قام بتنظيمها عن بعد بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بدولة الإمارات، والتي تطرقت إلى أشهر حالات تناول المنشطات في عدد من الرياضات المختلفة ومن بينها رياضة الدراجات ومخاطر تناول المنشطات على اللاعبين ومضارها وآثارها السلبية عليهم وعلى اللعبة، وضرورة تجنب تناول المواد الغذائية التكميلية دون وصفة طبية معتمدة.

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