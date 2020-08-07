تأجيل «عمومية عربي الريشة» تضامناً مع لبنان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بعثت د. سوسن حاجي تقوي رئيسة الاتحاد العربي للريشة الطائرة رسالة تعزية إلى الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة إثر حادث الانفجار المؤسف الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة العديد من الضحايا والجرحى.

وقرر الاتحاد العربي للريشة الطائرة تأجيل موعد اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية اللذين كان مقرراً لهما أن يعقدا يومي 6 و7 أغسطس الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي تضامناً مع لبنان، ووقوفاً معه في هذه المحنة، وتقرر إقامة اجتماع اللجنة التنفيذية في الموعد الجديد بتاريخ 13 أغسطس 2020 واجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 14 أغسطس 2020.

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