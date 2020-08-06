الفخراني بديلاً لحيواني في تدريب «يد» الشارقة
أعلن نادي الشارقة الرياضي عن تعاقده مع المدرب المصري هاني الفخراني، المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، لقيادة فريق رجال كرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021، خلفاً للجزائري سفيان حيواني، ونجح الشارقة في التعاقد مع هاني الفخراني قادماً من تدريب منتخب مصر للرجال 2018 / 2020، وسبق له اللعب بنادي الشارقة الإماراتي موسم 2012 /2013، وهو أول لاعب مصري يحترف في الدوري الألماني مع فوكس برلين 2007 /2009. ويمتلك الفخراني، الذي يعد أحد أبرز نجوم كرة اليد المصرية والأفريقية، سيرة ذاتية قوية مدرباً ولاعباً.
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