الفخراني بديلاً لحيواني في تدريب «يد» الشارقة

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أعلن نادي الشارقة الرياضي عن تعاقده مع المدرب المصري هاني الفخراني، المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، لقيادة فريق رجال كرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021، خلفاً للجزائري سفيان حيواني، ونجح الشارقة في التعاقد مع هاني الفخراني قادماً من تدريب منتخب مصر للرجال 2018 /‏ 2020، وسبق له اللعب بنادي الشارقة الإماراتي موسم 2012 /‏2013، وهو أول لاعب مصري يحترف في الدوري الألماني مع فوكس برلين 2007 /‏2009. ويمتلك الفخراني، الذي يعد أحد أبرز نجوم كرة اليد المصرية والأفريقية، سيرة ذاتية قوية مدرباً ولاعباً.

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