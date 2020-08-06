خالد المدفع: هدفنا استكمال النجاحات

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

وجّه خالد بن جاسم المدفع الرئيس الجديد لمجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة على الثقة الكبيرة التي مُنحت له ليتولى مهمة قيادة دفة إدارة النادي، ووعد ببذل الجهد وأعضاء مجلس الإدارة لإكمال المسيرة الناجحة التي تحققت خلال الفترة السابقة.

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