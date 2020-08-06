شباب الأهلي يحتفي بمدرب ومحترفي اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

في إطار الاستعداد للموسم الجديد أقامت إدارة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي مساء أمس حفل عشاء تحفيزياً لرجال اليد حضره اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس الإدارة وطلال الشنقيطي نائب الرئيس وماجد سلطان المدير التنفيذي، وتم خلال الحفل الترحيب بالمحترفين الجدد التونسيين أشرف السعفي ومحمد رضا، وحضر الاحتفالية المدرب التونسي سامي السعيدي بعد عودته من الإجازة السنوية في بلاده.

وأشاد اللواء المري بجدية اللاعبين في الإعداد، وأكد توفير المتطلبات لتحقيق الطموحات.

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