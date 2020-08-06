إقبال كبير على «أسبوع دبي للرياضات الثلجية»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اكتمل عدد المشاركين في سباق الجري الثلجي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويقام الحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الثلجية»، وتجري فعالياته يومي الجمعة والسبت 14 و15 أغسطس الجاري في سكي دبي بمول الإمارات.

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في سباق الجري الثلجي لاكتمال العدد المسموح به، وذلك خلال أسبوع واحد فقط منذ إعلان فتح باب التسجيل للمشاركة، ومراعاة للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتطبيقاً للتعليمات، التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، كما تم إعداد كل التجهيزات ووضع البروتوكولات الخاصة بتنظيم الحدث، بداية من دخول المشاركين، وفي أماكن ارتداء الملابس ومضمار السباق، وحتى بعد انتهاء السباق.

حملة

وأعد المجلس حملة عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المشاركين في سباق الجري الثلجي بكيفية المشاركة في السباق ونوعية الملابس، التي يجب ارتداؤها أثناء الجري، كما تتضمن التوعية بالإجراءات الاحترازية، التي يجب اتباعها خلال المنافسات حفاظاً على صحة وسلامة المشاركين.

ويسهم سباق الجري الثلجي الأول من نوعه الذي يقام يوم الجمعة 14 أغسطس في تعزيز السياحة الرياضية في دبي، من خلال توفير تجربة فريدة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف، الذي تصل درجة حرارة الطقس فيه إلى ذروتها، وهو الأمر الذي يوفر فرصة للمشاركين من المقيمين والزوار، للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة.

مشاركة مفتوحة

وستكون المشاركة في مسابقات التزلج على الثلج والتزلج بالألواح على المنحدرات الثلجية مفتوحة بالمجان لجميع المتسابقين من المحترفين والمتزلجين بنظام السباق الحر، والمتزلجين على الألواح، وستكون المنافسات يوم السبت 15 أغسطس على فترتين، حيث تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، ومن الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثامنة مساء.

وسيتم تقسيم المنافسات إلى أربع فئات ثلجية هي: السباق بنظام سرعة جبال الألب في التزلج المتعرج والسباق بنظام التعرج العملاق، واثنين من السباقات الحرة الأولى ذات النمط المنحدر والثانية السباق بنظام «بيج إير» وسيدير العملية التحكيمية لجنة من الحكام المستقلين، وسيكون لدى المنافسين فرصة للفوز بميداليات، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز، بما في ذلك تذاكر لسينما فوكس أو سكي دبي أو أي فلاي دبي أو الغداء في مطعم نورث 28.

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