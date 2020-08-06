«ألعاب» شباب الأهلي تدشن الموسم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

دشن قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي موسمه الرياضي 2020 - 2021 وانخرطت فرق رجال السلة واليد والطائرة وقدم الصالات في التدريبات والتمارين اليومية بصالة الألعاب بالممزر وعلى الرمال بشاطئ الممزر.

واتبع قطاع الألعاب الرياضية البروتوكول الصحي من وزارة الصحة بالاحترازات والإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، حيث سبق برنامج الإعداد إجراء فحوصات الكورونا للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، بجانب الفحوصات الروتينية الاعتيادية للاعبين، كما يتم يومياً تعقيم صالة الألعاب وغرف الملابس قبل تجمع اللاعبين للتدريبات، ويقف المسؤولون في إدارة الألعاب الرياضية على كل كبيرة وصغيرة بتواجدهم المستمر مع الفرق أثناء وبعد التدريبات.

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