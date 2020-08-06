اجتماع «الرياضات الإلكترونية» و«التعليم العالي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي اجتماعاً عبر خاصية «الفيديو كونفرس».

وشهد الاجتماع المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية والدكتور حمد كرم الكعبي الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي. وناقش الاجتماع سبل التعاون بين الجانبين، والعمل على تنظيم بطولات للرياضات الإلكترونية لطلاب الجامعات في الدولة وتدخل ضمن الأجندة السنوية التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي.

وقال الطاهر إن توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس الإدارة تؤكد سعي الجمعية الدائم إلى التعاون مع المؤسسات والاتحادات الرياضية في الدولة بهدف تأسيس شراكات قوية تخدم الرياضة في الدولة.

وأضاف الأمين العام للجمعية أن الهدف من التعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي يتماشى مع المحافظة على الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب.

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