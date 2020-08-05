إقبال كبير على المشاركة في "أسبوع دبي للرياضات الثلجية"

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتمل عدد المشاركين في سباق الجري الثلجي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة "ماجد الفطيم" الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ضمن فعاليات "أسبوع دبي للرياضات الثلجية" وتقام فعالياته يومي الجمعة والسبت 14 و15 أغسطس الجاري في سكي دبي بمول الإمارات.

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في سباق الجري الثلجي لاكتمال العدد المسموح به وذلك خلال أسبوع واحد فقط منذ إعلان فتح باب التسجيل للمشاركة، ومراعاة للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتطبيقًا للتعليمات التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، كما تم إعداد كافة التجهيزات ووضع البروتوكولات الخاصة بتنظيم الحدث، بداية من دخول المشاركين وفي أماكن ارتداء الملابس ومضمار السباق، وحتى بعد انتهاء السباق.

وأعد المجلس حملة عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المشاركين في سباق الجري الثلجي بكيفية المشاركة في السباق ونوعية الملابس التي يجب ارتدائها أثناء الجري، كما تتضمن التوعية بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها خلال المنافسات حفاظًا على صحة وسلامة المشاركين.

ويساهم سباق الجري الثلجي الأول من نوعه الذي يقام يوم الجمعة 14 أغسطس في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة فريدة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف الذي تصل درجة حرارة الطقس فيه إلى ذروتها، وهو الأمر الذي يوفر فرصة للمشاركين من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 4 درجات تحت الصفر، كما يشجع على جذب المزيد من السائحين خاصة بعد فتح مجال الطيران إلى دبي من جميع دول العالم.

وستكون المشاركة في مسابقات التزلج على الثلج والتزلج بالألواح على المنحدرات الثلجية مفتوحة بالمجان لجميع المتسابقين من المحترفين والمتزلجين بنظام السباق الحر، والمتزلجين على الألواح، وستكون المنافسات يوم السبت 15 أغسطس على فترتين حيث تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر، ومن الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً.

وسيتم تقسيم المنافسات إلى أربعة فئات ثلجية هي: السباق بنظام سرعة جبال الألب في التزلج المتعرج والسباق بنظام التعرج العملاق، واثنين من السباقات الحرة الأولى ذات النمط المنحدر والثانية السباق بنظام "بيج إير" وسيدير العملية التحكيمية لجنة من الحكام المستقلين وسيكون لدى المنافسين فرصة للفوز بميداليات بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز بما في ذلك تذاكر لسينما فوكس أو سكي دبي أو أي فلاي دبي أو الغداء في مطعم نورث 28.

ويحرص مجلس دبي الرياضي تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة التي يفضلونها، حيث وضع المجلس بالتعاون مع شركة "ماجد الفطيم" برنامجًا متكاملًا لتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية حتى شهر ديسمبر 2020 من بينها مسابقات محلية وبطولات دولية تتضمن فعاليات تحدي الثلج وسباق الألواح والتزلج على الثلج.

وشهدت الفعاليات التي نظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة السابقة منذ الإعلان عن عودة النشاط الرياضي في دبي تفاعلًا كبيرًا من المشاركين من داخل خارج الدولة وحازت على اهتمام إعلامي عالمي من الصحف والوكالات الإعلامية الدولية، حيث أطلق المجلس أسبوع دبي البحري الصيفي بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شهر يونيو الماضي وتضمن 6 رياضات بحرية هي: ألعاب ألواح التجديف واقف، وصيد الأسماك بقوارب الكاياك، والألواح المائية الطائرة "فلاي بورد"، والألواح السريعة الالكترونية "موتو سيرف"، والقوارب الشراعية الحديثة، وألواح التزحلق على الماء "كايت سيرف".

كما نظم مجلس دبي الرياضي نهاية الأسبوع الماضي أسبوع دبي للرياضات الشاطئية على شاطئ كايت بيتش في جميرا والذي تضمن خمس بطولات هي بطولة إيليت للكرة الطائرة الشاطئية للرجال وبطولة تنس الشاطئ، وبطولة الريشة الطائرة، وبطولة فوت فولي وبطولة اسبيريا للكرة الطائرة الشاطئية المختلطة للرجال والسيدات.

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