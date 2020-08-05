إعادة تشكيل مجالس إدارات أندية الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، قرارات إدارية بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات أندية الثقة وخورفكان للمعاقين، وكلباء والشارقة الدولي للرياضات البحرية.

ويترأس كلباء علي حسين (كانو)، وعضوية كل من أحمد المختن، وعبدالعزيز اللوغاني، وعيسى بن هويدن، ومحمد الزعابي، وفيصل اللوغاني، ومايد المراشدة، ومحمد مطر الزعابي.

في حين يترأس مجلس إدارة الثقة للمعاقين وفقاً للقرار الجديد الدكتور طارق بن خادم، وعضوية كل من بدرية السويدي، وحميد الشامسي، وحيدر اربيع، وعبد الغفور صالح، وعبد الله نصّار، وعبد الله الزعابي، وكلثم المطروشي، ومريم الشحي.

أما نادي خورفكان للمعاقين، فبرئاسة الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، وعضوية كل من أحمد الحمادي، وخليل المنصوري، وعائشة الحمودي، وعبدالله النقبي، وعلي النقبي، وعلي المراشدة، ولؤي علاي، ومنى اليحيائي.

وأعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، برئاسة خالد المدفع، وعضوية كل من أحمد القصير، وحسن الزعابي، وحميد الكندي، وحميد المهيري، وحياة آل علي، وعبدالله السلامي، وفهد الخميري، ومحمد الكمالي.

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