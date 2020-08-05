أبوظبي تستضيف بطولة «k1» للكيك بوكسينغ

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن استضافته لبطولة الإمارات k1 للكيك بوكسينغ للمحترفين، 18 سبتمبر المقبل، بنادي الفرسان بالعاصمة أبوظبي، كما ينظم نسخة أخرى في دبي 20 نوفمبر من العام الجاري، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بتقنية الاتصال المرئي «زووم» وأوضح تفاصيله طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، والذي أكد على مشاركة عالمية ومحلية واسعة. وأكد المهيري أن باب التسجيل في البطولة لايزال مستمراً، وأن هناك إقبالاً كبيراً من المحترفين، مما يعزز من مستوى البطولة التي يشرف على إدارة مبارياتها طاقم تحكيم إماراتي، يتمتع بخبرات كبيرة.

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