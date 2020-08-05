«البلوشي» يقود «يد الامبراطور» بالموسم الجديد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد نبيل عبد الكريم عضو مجلس إدارة الوصل مشرف الألعاب الجماعية بالقلعة الصفراء أن إدارة النادي تتجه في هذه الفترة ومستقبلاً إلى منح العنصر المواطن الثقة الكاملة على مستوى الأجهزة الفنية واللاعبين والمتعلق بألعاب الصالة (اليد والسلة والطائرة). وأضاف كانت البداية بالتعاقد مع المدرب المواطن خالد أحمد البلوشي ليقود الفريق الأول لكرة اليد بالموسم المقبل 2020 - 2021 ولمدة عام قابل للتجديد، وبذلك يحل خالد بديلاً لعميد المدربين بالدولة المدرب الجزائري محمد معاشو، وهذا التوجه سيتم على مستوى لعبتي السلة والطائرة.

وشدد نبيل على أهمية التعاقد مع خالد أحمد قائلاً: هو من الكفاءات الوطنية ويمتلك خبرات واسعة ومهمة خلال مسيرته الرياضية والتي امتدت لأكثر من 30 عاماً في الأندية، هذا إلى جانب قيادته للمنتخب الوطني للرجال للعديد من السنوات وحقق معه العديد من الإنجازات على المستوى الخليجي والعربي والقاري.

خطوة مهمة

ولم يخفِ نبيل أن «قرار التوطين» لمدربي فرق ألعاب الصالة في الوصل، يمثل إحدى الخطوات التي يسعى من خلالها النادي إلى تطبيق التوجيهات التي تتعلق بترشيد الإنفاق، وتقليص المستحقات التي كانت تدفع سابقاً للمدربين واللاعبين الأجانب، وتوقع نبيل أن هذه الخطوة والأولى من نوعها قد تعتمدها الكثير من الأندية محلياً في الفترة القادمة في ظل التأثيرات الكبيرة التي تركتها جائحة فيروس كورونا على المستوى الرياضي.

التوطين

وأشار نبيل إلى أن التعاقد مع المدرب المواطن خالد تأتي وفق رؤية مجلس إدارة النادي بقيادة راشد بالهول بتطبيق نظام «التوطين» على مستوى فرق الألعاب الجماعية في النادي بكرات (اليد والسلة والكرة الطائرة) والاستغناء عن الأجانب من مدربين ولاعبين، والتي نستهدف منها منح المواطن فرصة تأكيد جدارته سواء على مستوى الكوادر التدريبية أو حتى على صعيد اللاعبين.

ولم يخفِ نبيل توجه إدارة الوصل في الاستغناء عن «اللاعبين الأجانب» بالنسبة لألعاب الصالات، خاصة مع تركيز النادي على وضع كل الثقل وتسخير كل الإمكانات على اللاعبين المواطنين، مشيراً إلى أن النادي غني بأبنائه من اللاعبين بكافة ألعاب الصالات، بعيداً عن النتائج الآنية رغم السعي لتحقيق الأفضل ولكنها على المدى البعيد تمثل الخطوة الأولى في طريق الوصول للقمة.

عودة اللاعبين

وفي هذا الجانب كشف نبيل أن لاعبي النادي والذين تم إعارتهم لعدد من الأندية في الموسم الماضي بالتأكيد سيعودون لبيتهم «الوصل» ومنهم على سبيل المثال في كرة اليد الحارس الأفضل في الدولة محمد إسماعيل ورحمة غالب، وغيرهما من لاعبي السلة والطائرة، مشيراً إلى أن النادي لم يتعاقد حتى الآن مع أي لاعب محترف لألعاب الصالة.

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