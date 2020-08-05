ورشة لتعديل النظام الأساسي لـ«اليد» اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد في الحادية عشرة صباح اليوم، وفي مقره بدبي، الورشة الخاصة بمراجعة الصيغة القانونية للنظام الأساسي، والمنبثقة عن اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية التي عقدها الاتحاد الأسبوع الماضي.

ووجه الاتحاد الدعوة إلى الأندية الـ 16 المنضوية تحت مظلته، بهدف إرسال الأندية لممثلين من الخبراء في المجال القانوني، لحضور الورشة، وبحث العديد من المواد لإعادة صياغتها وتصويب البعض بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والاتحادين الآسيوي والدولي لكرة اليد.

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