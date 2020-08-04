سلة الشارقة تضم الأمريكي دواين جاكسون

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ضم فريق الشارقة لكرة السلة المحترف الأمريكي دواين جاكسون، قادماً من فريق سيجال بريشتينا بطل كوسوفو، ليحل بديلاً لمواطنه صانع الألعاب أودي باسيت، وبذلك يكمل اللاعب الجديد الملقب بــ«دي جيه» عقد المحترفين الأجانب بالفريق، مرافقاً للأمريكي تايلور ويلكرسون، استعداداً لاستكمال استحقاقات الموسم الحالي 2019-2020، حيث يتأهب الشارقة لخوض نصف نهائي بطولة الدوري العام لكرة السلة 11 سبتمبر المقبل.

وأعرب دواين جاكسون «30 عاماً» عن سعادته بالوجود أول مرة مع نادٍ خليجي واسم معروف مثل نادي الشارقة، وأكد أن لديه طموحاً كبيراً مع الشارقة من أجل تحقيق الألقاب وإسعاد الجماهير.

وسبق لـ«دي جيه» اللعب في الدوري اللبناني مدة 6 سنوات لأندية هومنتمن وشانفيل ونادي الرياضي بيروت، ويعد دواين أحد أفضل أجانب الدوري اللبناني في السنوات الأربع الأخيرة، إذ قدم أرقاماً متميزة مع الفرق التي لعب لها.

وقال محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية: «نبذل جهوداً كبيرة على مدار الفترة الماضية لتجهيز جميع فرق النادي تحضيراً لاستئناف النشاط الرياضي، كما تحرص إدارة النادي على تدعيم صفوف فريق رجال كرة السلة بمحترف على مستوى عالٍ، يناسب طموحات وأهداف الفريق الساعي للمنافسة على الألقاب».

وأضاف الحصان: «أتوجه بالشكر إلى علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، على دعمه المتواصل وتوفير متطلبات النجاح للألعاب الجماعية، وكذلك الشكر موصول لمجلس الشارقة الرياضي على متابعته ودعمه لنادي الشارقة».

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