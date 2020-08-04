جيرينا يخطف لقب «الفرسان للتحمل»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تمكن الإسباني ناشو جيرينا من الفوز بالمركز الأول في بطولة الفرسان للتحمل في سباق السيارات (الكارتينغ)، الذي يقام لأول مرة بعد إعادة افتتاح منتجع الفرسان الرياضي، حيث حقق عدد من السائقين المشاركين المحترفين والهواة في مجال قيادة السيارات نتائج جيدة.

وكان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في مطلع شهر يوليو أول بطولة مفتوحة لسباق سيارات الكارتينغ بعد إعادة فتح أبوابه في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بالتعاون مع شركة سودي دبليو سيريز العالمية بمشاركة عدد من المتنافسين المحترفين والهواة في مجال قيادة سيارات الكارتينغ.

وأقيمت البطولة من دون جمهور في إطار مراعاة تعليمات وتوجيهات الجهات المعنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضمان التباعد الاجتماعي للمتنافسين.

وشارك في السباق الذي أقيم على مضمار منتجع الفرسان وباستخدام سيارات سودي الجديدة كلياً، والتي تم إضافتها لأسطول المنتجع في نهاية العام الماضي نحو 50 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية.

وقام سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة بتوزيع الجوائز على الفائزين، متمنياً حظاً أوفر للمشاركين الذين لم يحالفهم الحظ، مؤكداً أن منتجع الفرسان الرياضي الدولي سيواصل تنظيم مثل هذه البطولات خلال العام الحالي.

وقال «سنشهد خلال العام الحالي تنظيم بطولات أوسع وأشمل، وسيكون لنا حضور في العديد من الرياضات والمسابقات المحلية، وذلك في مسعى المنتجع لتعزيز سمعته ومكانته في مجال رياضة السيارات على الصعيدين المحلي والإقليمي».

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