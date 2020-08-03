«الجوجيتسو» يطلق المعسكر الصيفي الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت، أول من أمس، الدورة الثانية من المعسكر الصيفي التدريبي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي يجري تنظيمه من قبل مجموعة إنترناشيونال فيجن انفستمنت وبإشراف الاتحاد، وذلك حتى 23 أغسطس الجاري في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي. وتسير أنشطة المعسكر الحالي، الذي يفتح أبوابه للرياضيين ممن تتجاوز أعمارهم 10 أعوام، في ظل الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة للحفاظ على سلامة جميع المشاركين والطاقم الفني.

وكان اتحاد الإمارات للجوجيتسو قد أعلن عن فتح باب المشاركة في الدورة الثانية من معسكر التدريب الصيفي أمام جميع اللاعبين، سواء للمتمرسين الطامحين إلى تطوير مهاراتهم في رياضة الجوجيتسو، أو الراغبين بتجربة هذه الرياضة للمرة الأولى على الإطلاق

مواهب

وقال مدرب المنتخب الوطني رامون ليموس: «تمنحنا الدورة الجديدة من المعسكر فرصة لاكتشاف نجم الجوجيتسو المستقبلي الذي يحتاج للتدريب المناسب لمساعدته على تطوير مهاراته. بينما سيحظى اللاعبون الذين يمارسون الجوجيتسو للمرة الأولى بفرصة الاستفادة من ذات التدريبات التي يحصل عليها اللاعبون المتمرسون ولكن بوتيرة أخف. وسنبدأ معهم خطوة بخطوة وسنراقب تطورهم اليومي لنرشدهم على مدى أيام المعسكر حول السبل التي ستمكّنهم من تطوير مهاراتهم».

وأضاف ليموس: «لا شك أن اللاعبين المشاركين في المعسكر بهدف تعلّم أساسيات الجوجيتسو اختاروا المكان الصحيح، لا سيما وأنّهم سيحصلون على التدريبات المناسبة التي تلائم قدراتهم البدنية. كما يمكنهم الاستفادة من خبرة اللاعبين المشاركين معهم، حيث يحصلون على النصائح من أشخاص شاركوا في أبرز المنافسات العالمية»

فرصة

وتحدث مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن التزام الاتحاد بتمكين وصقل مهارات اللاعبين استعداداً للبطولات العالمية المقبلة، وقال: «ستستضيف أبوظبي نسختي عام 2020 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وبطولة العالم للجوجيتسو في نوفمبر المقبل؛ وبالتالي، لا بد أن يبدأ اللاعبون بالتدرّب منذ الآن استعداداً لهذه الاستحقاقات المقبلة. وسيمنحهم المعسكر الفرصة المثالية للحفاظ على جهوزيتهم تحت إشراف نخبة مدربي الجوجيتسو في الدولة».

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