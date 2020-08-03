«دبي الرياضي» ينظم مسابقات التزلج على الثلج في مول الإمارات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة، ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن تنظيم مسابقات التزلج على الثلج والتزلج بالألواح على المنحدرات الثلجية، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الثلجية»، يوم السبت 15 أغسطس 2020 في «سكي دبي» بمول الإمارات، لتكون أولى المنافسات الثلجية في العالم منذ جائحة (كوفيد 19)، والتي ستقام وسط بإجراءات احترازية وتدابير التباعد الاجتماعي.

وسيكون الدخول بالمجان من الساعة العاشرة صباحاً، وتتاح المشاركة لجميع المتسابقين المحترفين والمتزلجين بنظام السباق الحر، والمتزلجين على الألواح، وسيتم تقسيم المنافسات إلى أربع فئات ثلجية هي: السباق بنظام سرعة جبال الألب في التزلج المتعرج والسباق بنظام التعرج العملاق، واثنين من السباقات الحرة الأولى ذات النمط المنحدر والثانية السباق بنظام «بيج إير»، وسيدير العملية التحكيمية لجنة من الحكام المستقلين وسيكون لدى المنافسين فرصة للفوز بميداليات، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز، بما في ذلك تذاكر لسينما فوكس أو سكي دبي أو أي فلاي دبي أو الغداء في مطعم نورث 28.

وقال محمد العتري مدير شركة ماجد الفطيم للتزلج العالمي: «تفخر سكي دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لإطلاق أول مسابقة رياضية ثلجية في العالم، منذ فترة الإغلاق بسبب جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، وتقود دبي الطريق وتبين لبقية العالم أنه عندما يتم اتخاذ التدابير المناسبة، يمكن استئناف الأحداث والمسابقات الرياضية بأمان، وتتماشى هذه المسابقة أيضاً مع هدفنا المتمثل في جعل الإمارات وسكي دبي وجهة دولية للرياضة، ونرحب بكل المنافسين والمتفرجين ونعدهم بأنهم سيعيشون يوماً مليء بالمرح».

تشجيع

وأضاف العتري: «يأتي تنظيم هذه المسابقة كونها جزءاً من جهود سكي دبي المستمرة، لتشجيع العودة الآمنة إلى الرياضات الثلجية، بعد تخفيف القيود وقرار عودة النشاط الرياضي، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والجهات الحكومية ذات الصلة، وطبقت سكي دبي كل إرشادات الصحة والسلامة الموصى بها، حيث تم تنفيذ خطة شاملة للتعقيم والتباعد الجسدي، لضمان استمتاع النزلاء بتجربة مريحة وهم مطمئنون».

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