بن ثعلوب يهنئ وزيرة الرياضة الجزائرية

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

أرسل محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو سفير الصداقة والسلام والإنسانية بالاتحاد الدولي للجودو، برقية تهنئة لسليمة سواكري وزيرة الشباب والرياضة الجديدة في الحكومة الجزائرية، بطلة الجودو العالمية السابقة، بمناسبة تكليفها بالحقيبة الوزارية الجديدة تثميناً لجهود الرياضة النسائية العربية، وجهودها الشخصية في مختلف المجالات الرياضية كونها أول امرأة من الجزائر والمجتمع العربي تشارك في البطولة الأولمبية أربع مرات، كما فازت البطلة العربية سليمة سواكري بلقب بطولة باريس الكبرى، وفازت بعشرة ألقاب أفريقية. وأضاف : لم تبتعد سواكري عن مجتمع الجودو واستحقت المنصب الجديد بكل جدارة.

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