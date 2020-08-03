شناعة يتوّج بلقب «جبل علي لأساتذة الغولف»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

توج الواعد الأردني موسى شناعة بطلاً لبطولة جبل علي الصيفية لأساتذة الغولف بتسجيله رقماً قياسياً بثلاث ضربات تحت المعدل وبنتيجة 67 ضربة وبفارق مريح بـ 6 ضربات عن أقرب منافسيه الوصيف السويسري ارجنديوال بتسجيله 73 ضربة، وحل ثالثاً الإماراتي عبدالله كلبت بـ 8 ضربات فوق المعدل بتسجيله 78 ضربة.

جاء ذلك في ختام البطولة التي نظمتها شركة تنظيم فعاليات الغولف وبالتعاون مع إدارة ملاعب جبل علي للغولف التي احتضنت منافسات بطولة أساتذة الغولف لفئة الشباب والمقامة تحت التصنيف العالمي لشباب الغولف، وتحرص الشركة على تنظيمها على ملاعب الدولة بمعدل 6 بطولات خلال الموسم.وشهدت البطولة بنسختها الصيفية الثانية مشاركة أكثر من 40 لاعباً من العديد من الجنسيات من المقيمين والوافدين للمشاركة بالبطولة، بهدف الحصول على نقاط التصنيف العالمي للعبة.

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