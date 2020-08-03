فريق الإمارات بطلاً لـ«استرادا بيانكي»

المصدر: (روما- البيان الرياضي)

حقق فريق الإمارات للدراجات الهوائية صدارة ترتيب الفرق بنهاية سباق استرادا بيانكي الكلاسيكي الإيطالي والبالغ مسافته 185 كيلو متراً، في المدينة التراثية سيينا، وعلى الطرق الوعرة التي تربط المدينة مع باقي الأقاليم وسط المناطق الريفية والجبلية. وضم فريق الإمارات أبرز نجومه دافيد فورمولو وداييجو أوليسي وتادي بوجاتشار، بالإضافة إلى فاليريو كونتي.

وكان الدراج البلجيكي فان آرييت ووت من الفريق الهولندي فاز بالسباق والنتيجة الفردية وقطع المسافة بزمن 4 ساعات و58 دقيقة و45 ثانية بعد منافسة شديدة مع دارج فريق الإمارات الإيطالي دافيد فورمولو صاحب المركز الثاني والوصافة، فيما جاء الدراج الألماني شاكمان ماكسيميليان من الفريق الألماني ثالثاً بفارق 4 ثوان عن فورمولو والجدير بالذكر يعتبر سباق الكلاسيكو استرادا بيانكي من أقوى السباقات الكلاسيكية العالمية للدراجات، لما يمتاز بصعوبة تضاريس مسار السباق.

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