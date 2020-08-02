300 شوط للفطامين في شارة طحنون بن محمد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت صباح أمس منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، في ثاني منافسات موسم سباقات الهجن 2021-2020، وشهدت ميادين الدولة، إقامة 300 شوط للفطامين، بمشاركة كبيرة من الملاك والمضمرين، عكست الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات التراثية في الدولة.

وأقيمت المنافسات في 30 ميداناً في الدولة شملت كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج .

تألق

وانتزعت «بشاير» لحميد سعيود الدرعي ،ناموس الشوط الأول لمنافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، والتي أقيمت على أرضية ميدان الوثبة، في العاصمة أبوظبي، صباح أمس، ولمسافة 1.5 كلم.

وكان الموعد مع «شاهين» لمسفر عايض الاحبابي في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث عاد شعار حميد سعيود الدرعي ليحقق الناموس، وفي الشوط الرابع، حقق «شاهين»، لهادف احمد الجابري المركز الأول، وفي الشوط الخامس استطاعت «العذرة« لعبدالله راشد بن ناصر الدرعي.

تميز

وفي ميدان السمحة، طارت «الشاهينية» لمبارك علي سعيد المنصوري ناموس الشوط الأول، وحلق» شاهين«لسلطان خلف الرميثي بالشوط الثاني، أما الشوط الثالث ذهب الناموس إلى «الشاهينية» لسلطان خلف الرميثي، وكان الموعد في الشوط الرابع مع «الطف» لخليفة جمعة عتيق الرميثي، وعاد شعار علي مبارك علي سعيد المنصوري ونال ناموس الشوط الخامس مع «الشاهينية».

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