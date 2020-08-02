منتخب الدراجات يشارك في 3 طوافات أوروبية

المصدر: (الشارقة- البيان الرياضي)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات الدراجات في اجتماعه، برئاسة أسامة أحمد الشعفار وبتقنية الاتصال المرئي عن بعد، برنامج المشاركات الخارجية المقبلة لمنتخب الكبار، والذي يبدأ بالمشاركة في طواف بولندا الدولي، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 16 أغسطس الجاري، وطواف كوسوفو في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل، وطواف مونتينغرو، الذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة كأس آسيا للمضمار، التي تقام في الهند في الفترة من 30 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من بطولة كأس آسيا، التي تقام في تايلاند في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر المقبل.وناقش المجلس الاستعدادات للموسم الجديد، وقرر تنظيم سباقات تنشيطية تسبق أنطلاق الأنشطة الرسمية.

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