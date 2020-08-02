363 مشاركاً في سباق «ياس مول»

المصدر: (أبوظبي - وام)

شارك 363 متسابقاً ومتسابقة في سباق «ياس مول» المجتمعي للجري الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي صباح أمس برعاية ماراثون أدنوك أبوظبي، ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان أبوظبي الرياضي التي تقام تحت شعار «لياقتك في أبوظبي»، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية. وجاءت المشاركة المجتمعية المميزة، في ثلاث مسافات .

وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «حريصون على تقديم الأنشطة التي تحقق التفاعل المجتمعي وتعزز تواصله بالرياضة، فجاءت النسخة الثانية من سباق ياس مول المجتمعي حافلة بالكثير من المكاسب من خلال المشاركة الكبيرة التي سجلتها جميع المسافات في السباق الذي أقيم وفق تدابير وقائية».

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