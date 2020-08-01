بوغاتشار يقود فريق الإمارات في «استرادا بيانكي»

المصدر: سيينا - البيان الرياضي

يشارك فريق الإمارات للدراجات في السباق الإيطالي الشهير «استرادا بيانكي» في نسخته الـ14، الذي يمتد لمسافة 184 كيلومتراً في موقع التراث العالمي لـ(يونسكو) في سيينا، عبر تضاريس جبلية وصعود مرتفعات كريت سينسي في مقاطعة سيينا المركزية.

ويشارك فريق الإمارات بنجومه المتميزين بقيادة السلوفيني تادي بوغاتشار والمخضرم الدراج البرتغالي روي كوستا فاريا والإيطالي فاليريو كونتي ومواطنه دافيد فورمولو، إضافة إلى الكولمبي سيرجيو ه ينانو والسلوفيني يان بولانك، والإيطالي دايغو أوليسي.

ويمر مسار السباق الكلاسيكي خلال 11 قطاعاً من الطرق المغطاة بالحصى، يبلغ مجموعها 63 كم من الطرق الترابية التي تعود إلى الماضي وحتى الوصول إلى النهاية أمام ساحة سيينا الشهيرة وذلك بعد صعود حاد وضيق على طريق سانتا كاترينا المرصوف على طراز هندسة الطرق التي تعود إلى العصور الوسطى.

وأوضح المدير التنفيذي لفريق الإمارات ماورو جيناتي أن المشاركة في هذه النوعية من السباقات الكلاسيكية والطوافات العالمية في أوروبا تأتي في إطار الاستعداد والتحضير لطواف فرنسا الذي يعد الهدف الرئيس للفريق أواخر الشهر الجاري كما يتطلع فريق الإمارات لجمع المزيد من النقاط لتحسين تصنيفه العالمي.

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