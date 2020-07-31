أولمبياد «طوكيو 2021» بجمهور محدود

المصدر: (طوكيو - وكالات)

قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل حتى صيف 2021، بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، إن الألعاب قد تقام أمام «عدد محدود من المتفرجين»، لمنع انتشار العدوى.

وبات الموعد الجديد للألعاب في 23 يوليو 2021، وذلك بعد تأجيل تاريخي بسبب التفشي الكبير لفيروس (كوفيد 19).

وقال توشيرو موتو: إن المنظمين ملتزمون بإقامة الألعاب في عام 2021، مع استبعاد تام للإلغاء أو تأجيل إضافي «الجميع يجب أن يركز على إقامة الحدث العام المقبل».

وأضاف: إن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ «لم يكن يفكّر» في ألعاب دون جماهير، لكنه أقر بأن عدداً محدوداً من الجماهير قد يكون وارداً «ربما يفكر بعدد محدود من الجماهير مع الأخذ بعين الاعتبار بالتباعد الاجتماعي».

تابع موتو «يجب أن نبني بيئة يشعر فيها الناس بالأمان. الرياضيون قد يحتاجون إلى إجراء اختبارات قبل وبعد دخول اليابان».

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