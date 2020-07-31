«آسيوي الشطرنج» يطلق معسكر الفتيات عن بُعد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق غداً أول معسكر تدريبي في رياضة الشطرنج عبر الإنترنت للفتيات أقل من 20 سنة من دول قارة آسيا كافة، وذلك بالتعاون بين الاتحاد الآسيوي للشطرنج ولجنة الشطرنج النسائي وصندوق التنمية بالاتحاد الدولي للشطرنج.

وأكد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج أن تنظيم هذا المعسكر التدريبي يأتي في إطار توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج بضرورة الاهتمام بالشطرنج النسائي واللاعبات الفتيات أقل من 20 سنة من مختلف البلدان الآسيوية .

وكذلك زيادة وتنوع الأنشطة والبرامج لتنشيط الاتحادات واللاعبين خلال فترة جائحة كورونا والاستفادة من الإنترنت لتطوير الأنشطة والبرامج التدريبية عن بعد بما يحقق مصلحة اللاعبين وتأهيل الكوادر الفنية والحفاظ على جاهزيتهم.

وأضاف الدكتور عبدالله الوحشي أن هذا المعسكر التدريبي جاء تتويجاً لجهود وأنشطة الاتحاد الآسيوي للشطرنج بعد تنظيم عدة دورات لإعداد وتأهيل الحكام والمنظمين والمدربين عبر الإنترنت وأيضا تنظيم عدة بطولات قارية رسمية عبر الإنترنت وكان آخرها بطولة أسيا للمخضرمين كبار السن فوق 50 و 65 سنة.

أنشطة

وبذلك يكون الاتحاد الآسيوي للشطرنج هو أبرز الاتحادات القارية على مستوى العالم وأكثرها تنظيمياً للأنشطة والبرامج والمسابقات عبر الإنترنت خلال الشهور الأربعة الماضية حيث لم تشعر الدول الآسيوية جميعاً بأي تأثير لجائحة كورونا على نشاط الشطرنج الآسيوي الذي تضاعف وتنوع ليؤكد ريادة وتميز الاتحاد الأسيوي للشطرنج

يستمر المعسكر على مدار 20 يوماً متواصلة وبشكل يومي بمشاركة أكثر من 55 لاعبة يمثلن كافة الدول الآسيوية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي للشطرنج حيث يحق لكل دولة ترشيح لاعبة واحدة فقط.

وسوف يتم عقد المعسكر التدريبي بمشاركة نخبة من كبار المدربين على مستوى العالم .

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