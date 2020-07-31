بارتي تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة

المصدر: (سيدني- وكالات)

أعلنت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً انسحابها من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب إحدى البطولات الأربع الكبرى، ضمن الغراند سلام، التي تنطلق في 31 أغسطس في نيويورك على ملاعب فلاشينغ ميدوز، وذلك بسبب التخوف من فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت بارتي في بيان رسمي إلى وسائل الإعلام الأسترالية، أمس، «قررت أنا وفريقي عدم السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في دورة سينسيناتي، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام». وتم نقل دورة سينسيناتي للرجال والسيدات استثنائياً إلى نيويورك لتقام في 20 أغسطس، وقالت بارتي «أعشق هذين الحدثين .

وهذا يعني أن قراري كان صعباً، لكن لا تزال ثمة مخاطر مرتفعة بشأن (كوفيد 19) ولا أشعر بالراحة للسفر في هذه الحالة أنا وفريقي». وأضافت «أتمنى للاتحاد الأمريكي لكرة المضرب الأفضل لهاتين الدورتين، وأتطلع بفارغ الصبر للعودة العام المقبل».

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