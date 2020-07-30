النسخة 12 لـ«محاربي الإمارات» غداً

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

انتهت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات من استعداداتها للنسخة 12، التي تنطلق غداً على صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي موسع، بث بواسطة الاتصال المرئي «زووم».

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة ومدير عام شركة بالمز الرياضية أن النسخة المرتقبة ستشهد إنتاجاً ضخماً على مستوى الجانب البصري والصوتي، بالإضافة إلى مشاركة كبار المصنفين الدوليين في رياضة الفنون القتالية المختلطة، حيث تجمع المنافسات 10 نزالات.

وقال: إن جميع المشاركين قد خضعوا لفحوصات (كوفيد 19) قبل مغادرة بلدانهم، والحال نفسه سيخضعون لفحوصات فور وصولهم إلى أرض الإمارات، بالإضافة إلى بقائهم لمدة 48 ساعة في عزل صحي، للتأكد من خلوهم من الفيروس تماماً، وتماشياً مع كل التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة.

تحضير

وكشف درويش عن مشاركة الإماراتيين أحمد الدرمكي ويوسف الحوسني وخوضهما معسكراً لمدة 6 أسابيع، بغرض تقديم عرض محترف، والمنافسة على أحزمة البطولة.

وتشهد النسخة المرتقبة عودة للمنافسة على ألقاب البطولة في وزنين مختلفين هما وزن الخفيف ووزن الريشة، حيث يعود الكوري الجنوبي دو جيوم لي (7 مباريات فوز – 3 هزائم) للدفاع عن لقبه، الذي ظفر به بعد فوز مستحق فاجأ العديد من الجماهير والمحللين على البطل السابق رولاندو دي بالضربة القاضية، ويواجه لي هذه المرة الروماني صاحب السجل الاحترافي النظيف الكساندرو شيتوران (0-4) المعروف بالأسلوب القتالي الشرس والقوة البدنية المميزة.

أداء

ويجمع النزال الرئيسي في وزن الخفيف بين البرازيلي برونو ماتشادو (13 فوزاً – 9 هزائم)، الذي قدم أداء مهيمناً في كل نزالاته السابقة بالبطولة ضد الأمريكي مايك سنتياغو (22 فوزاً – 13 هزيمة) للفوز بلقب بطل محاربي الإمارات في وزن الخفيف، الذي أصبح خالياً بعد تخلي البطل السابق أمين أيوب عن اللقب.

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