160مشاركاً في «عربية حكام المواي تاي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تختتم مساء اليوم دورة الحكام العربية لرياضة المواي تاي، التي نظمها الاتحاد العربي للمواي تاي (عن بُعد)، واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

وأكد عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي– نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أن الدورة حققت الكثير من الإيجابيات بالرغم من الظروف الحالية بسبب جائحة فيروس «كورونا»، ما يسهم في عودة النشاط قريباً، وزيادة التواصل الرياضي بين الأشقاء.

مشاركة

وقال: لقد بلغ عدد الحكام الذين سجلوا وشاركوا بالدورة العربية أكثر من 160 مشاركاً من مختلف الجنسيات، ما عكس مدى الاهتمام والحرص على اكتساب مهارات ومعارف جديدة للعبة من قبل منتسبي الاتحادات الرياضية العربية الأعضاء، والاستفادة من خبرة المحاضرين الذين تقدمهم غونتر بلانك المحاضر الدولي رئيس لجنة حكام أوروبا نائب رئيس اللجنة الدولية للحكام، وحكمنا الدولي عمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وجهود الجهات الفنية التي أسهمت في التواصل التقني.

دورة

وأكد طارق المهيري أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي أن دورة الحكام العربية لرياضة المواي تاي، التي أقيمت بنظام (أونلاين) نتيجة الظروف الاستثنائية حققت النجاح المنشود، وشكر المحاضرين والمشاركين، الذين أسهموا في نجاحها، وأثنى على التزام المشاركين، الذي عكس مدى الحرص لديهم لاكتساب مهارات ومعلومات جديدة خاصة في محاور التنقيط الإلكتروني والصفات العامة، التي يجب أن تتوفر في شخصية الحكم.

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