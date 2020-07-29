عمومية غير عادية لاتحاد اليد اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أكمل اتحاد اليد كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد اليد والتي ستعقد «عن بعد» اليوم والتي سيقول أعضاؤها ممثلو الأندية الـ16 أعضاء الاتحاد كلمتهم النهائية حول النظام الأساسي للاتحاد، والذي تسلمته الأندية قبل فترة للاطلاع عليه ودراسة مواده الـ82 والموزعة على 5 أبواب، لتضع ملاحظاتها حوله.

وسيتم الاطلاع على كافة ملاحظات الأندية خلال الاجتماع اليوم، وتم كتابة النظام بشكله المبدئي من خلال لجنة مكونة من محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد رئيساً للجنة وعضوية نبيل عاشور وناصر الحمادي.

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